BERISSO, M. Elvira Gaibrois De

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BERISSO, M. Elvira Gaibrois de. - Juan Antonio Imperiale la despide con tristeza y acompaña en su dolor a su esposo Carlos y a su familia.

