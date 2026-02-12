1
BETBEDER CANE, Isabel,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BETBEDER CANE de VIVANCO, Isabel, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho cariño, tus sobrinos, María Jose y Charles, Mercedes, Juan y Dolores . Te recordaremos siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reforma laboral: Javier Milei difundió un video editado de Mariano Recalde y el legislador lo cruzó
- 3
La física de origen cubano que construyó un avión a los 14 años y cuyo trabajo fue citado por Stephen Hawking
- 4
“Al mejor postor”: un municipio bonaerense licita la siembra de banquinas y busca generar fondos