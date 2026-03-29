SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BIANCHI, Agustín Fernando, q.e.p.d., falleció el 27-3-2026. - Querido Negrito, te despedimos con tristeza, pero con el recuerdo de los felices momentos compartidos. Tus primos Bianchi: María Andrea, Pablo y Leonor, Leandro y Stella, Rafaela y Mateo.

Avisos fúnebres

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