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BIANCHI, Agustín Fernando,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BIANCHI, Agustín Fernando, q.e.p.d., falleció el 27-3-2026. - Querido Negrito, te despedimos con tristeza, pero con el recuerdo de los felices momentos compartidos. Tus primos Bianchi: María Andrea, Pablo y Leonor, Leandro y Stella, Rafaela y Mateo.
Aviso publicado en la edición impresa
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