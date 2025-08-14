1
BIANCHI DE LOBOS, Adela M. A.
† BIANCHI de LOBOS, Adela M. A., q.e.p.d. - Sus sobrinos y familias; Cecilia, Florencia, Adolfo y M. Victoria Rivara, despiden con mucho cariño a su querida tía Ia, e invitan a acompañar sus restos hoy, 12 hs., en el cementerio Jardín de Paz.
† BIANCHI de LOBOS, Adela, q.e.p.d. - Garcia Fernandez Turismo despide con mucha tristeza a su querida Adela, y acompaña a sus sobrinos en este doloroso momento.
