1
BIELIC, Juan Kresimir
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BIELIC, Juan Kresimir. - Tus amigos de Pasamar SA te despiden y acompañan a tu familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV
- 3
La frase premonitoria de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 y su prioridad: “Correr sin tanto estrés”
- 4
Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano