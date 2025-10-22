SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BIET, Richard (Dickie), q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Carlota (Chippy) Durst de Meta y Andrés Meta y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido colaborador. Sufriste pero luchaste siempre para dar lo mejor de vos. Ahora es tiempo de descansar en paz. Acompañamos a su familia y a todos sus seres queridos en este difícil momento, y elevamos una oración en su bendita memoria.

† BIET, Richard (Dickie), q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - El directorio de Bind Banco Industrial participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en este triste momento.

