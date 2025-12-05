1
BILLINGHURST, Eduardo Luis
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BILLINGHURST, Eduardo Luis, q.e.p.d., falleció el 3-12-2025. - El directorio de Roemmers S.A.I.C.F. expresa su profundo pesar por su fallecimiento y acompaña con sincero afecto a su familia en este doloroso momento.
† BILLINGHURST, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Bea y Ricardo Delgado, junto a sus hijos Guille y Andy, Agus y Marina y Joaco, y sus nietos Otto, Bastian y Luca, despiden a Billy con tristeza y dolor. Abrazamos a nuestros sobrinos Xime, Ger, Gus, Mariel y familias con muchísimo amor.
