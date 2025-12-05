LA NACION

BILLINGHURST, Eduardo Luis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BILLINGHURST, Eduardo Luis, q.e.p.d., falleció el 3-12-2025. - El directorio de Roemmers S.A.I.C.F. expresa su profundo pesar por su fallecimiento y acompaña con sincero afecto a su familia en este doloroso momento.

BILLINGHURST, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Bea y Ricardo Delgado, junto a sus hijos Guille y Andy, Agus y Marina y Joaco, y sus nietos Otto, Bastian y Luca, despiden a Billy con tristeza y dolor. Abrazamos a nuestros sobrinos Xime, Ger, Gus, Mariel y familias con muchísimo amor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
    1

    Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias

  2. Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
    2

    Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre

  3. Los votos opositores que le allanaron el camino a Kicillof para lograr el endeudamiento
    3

    Los votos opositores que le allanaron el camino a Axel Kicillof para lograr el endeudamiento

  4. ¿Paro de colectivos? Qué se sabe de la advertencia de la UTA
    4

    ¿Paro de colectivos? Qué se sabe de la advertencia de la UTA

Cargando banners ...