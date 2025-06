SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BILLOCH, Martín, q.e.p.d. - La tripulacion del Mac y del From Now On despiden al querido Martín en su ultima zarpada, acompañando a toda su familia y amigos en este triste momento.

† BILLOCH, Martín, q.e.p.d. - Javier y Marcela Zapiola y sus hijos Ignacio y Tati, Ana y Matías despiden con tristeza a Martín y acompañan con mucho cariño a Tato, Tobal e Inés y a toda la familia.

† BILLOCH, Martín. - Daniel Tedin y toda su familia despiden a Martín y acompañan a todos los Billoch con mucho cariño.

† BILLOCH, Martín, q.e.p.d. - Te despido con gran tristeza y con muy lindos recuerdos y acompaño a Loli, Paco, tus hermanos y a toda tu familia con mucho cariño en este tan triste momento. Santiago Braun.

† BILLOCH, Martín, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Veleros Clásicos participa su fallecimiento y acompaña a la familia en este triste momento.

