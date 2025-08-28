1
BILLORDO, Luzbelia, Esc.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BILLORDO, Luzbelia, Esc., q.e.p.d., falleció el 26-8-2025. - El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera miembro honorario de la comisión de escribanos referencistas de la institución y despide con afecto a una amiga que se destacó por su impecable trayectoria y por su gran vocación de servicio. Acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.
