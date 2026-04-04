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BIOLCATI, Hugo Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d. - Su mujer Dolores Alberdi; sus hijos Chelita, Esteban y Josefina Biolcati, Luis y Juliana Deluca, Barbara e Ignacio González Arguello; sus nietos Carmela, Joaquina, Emilia, Violeta, Lorenzo y Rafael lo despiden con inmenso amor y admiración y piden una oración por su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Jorge Biolcati, Teresa Billoch y sus hijos Maximiliano y Bárbara, Catalina y Santiago, Josefina y Esteban y sus nietos Maia, Paz, Nina, Mila, Tomás, Simón y Violeta lo despiden con mucho amor y ruegan una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens, hijos y nietos abrazan con infinita tristeza a Dolores, a sus hijos Barbarita, Luis, Esteban y Chelita y familias.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Fernando y Angeles junto a sus hijos Pilar y Andrés, Julia y Fede, Lali y Urqui y Fernán, despedimos al gran Hugo Luis y abrazamos a Dolores y a los chicos con mucho amor.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Matilde y Diego Biolcati; sus hijos Juana y Juan, Héctor y Mora, Felipe, Lucio y Pedro acompañan a Dolores e hijos y piden oraciones por el alma de Hugo Luis.

BIOLCATI, Hugo Luis, 2-4-2026. - Te despedimos con el cariño de una vida entera, acompañamos a Dolores, Chelita, Esteban, Luisito, Bárbara y a sus nietos con todo nuestro amor. Un lujo haber compartido la vida juntos. Cristina U. de Biolcati, junto a sus hijos Diego y Mati González, Angeles y Fernando Granero.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Teresa Billoch y sus hijos Tere, Federico, Sol, Fresia y Jacinta acompañan a la familia Biolcati en este triste momento.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d. - Gregorio Numo y Noel Werthein S.A., su presidente Daniel Werthein, directorio y colaboradores participan con gran tristeza el fallecimiento de Hugo Luis Biolcati y acompañan en su dolor a su esposa Dolores, a su hija Barbara y a toda su familia en este momento de tristeza.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d. - El Centro de la Industria Lechera participa con dolor la partida de su expresidente y acompaña a su familia en este difícil momento.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Con gran tristeza participamos su fallecimiento y acompañamos a Dolores y su hija Barbara en su dolor. Susana y Daniel Werthein.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Emilio y Cristina B. de Pereyra Iraola y familia lo despiden con gran tristeza y acompañan a Dolores y a todos sus hijos con mucho cariño.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - El presidente de Campos y Ganados SA, Oscar Subarroca, y todo su personal participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Dotras Ganly S.R.L. participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - El Centro de Consignatarios de Productos del País participa el fallecimiento del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ruega una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis. - La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, acompañamos en este triste momento a familiares y pedimos eleven una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Delegados y directores del Distrito 10, despedimos con tristeza a nuestro ex presidente de la S.R.A., acompañamos a su Flia. en este triste momento y elevamos una oración al Altísimo por su eterno descanso.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Jorge Belardi y familia, junto a Lucía, despedimos con mucho cariño a Hugo Luis y acompañamos a su familia en este triste momento.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Brangus, su comisión directiva, su personal, criadores y socios participan el fallecimiento del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, comprometido defensor del sector agropecuario, de gran capacidad y notable equilibrio. Acompañamos a su familia con mucho cariño.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Mastellone Hnos. S.A. despide con profundo pesar a Hugo Luis Biolcati y acompaña a sus familiares en este momento tan difícil, deseando que su alma descanse en paz.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Sylvina Morgantini de Boglione; sus hijos Federico y Sabrina, Sylvinita y Juan Cruz y Atilio despiden con inmenso cariño a Hugo Luis y acompañan a Dolores y familia en este difícil momento.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Cata y Daniel Pelegrina acompañan a la familia con cariño y sus oraciones.

BIOLCATI, Hugo Luis. - El directorio de Madelan y su equipo comercial acompañan a Luis en este triste momento y rezan por el eterno descanso de su papá, Hugo Luis.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y a los integrantes de la Sociedad Rural Argentina en este triste momento.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Susana A. de Alberdi, sus hijos y Paula Crosatto acompañan a Dolores y familia con mucho cariño.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Mario Llambias y Giselle Casares de Llambias despiden con mucha tristeza a un gran dirigente y amigo y acompañan a Dolores y a sus hijos en su dolor

BIOLCATI, Hugo Luis. - Sus compañeros de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias Eduardo Buzzi, Carlos Garetto y Mario Llambias despiden a un gran dirigente y ruegan una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - El directorio de Mercado Agroganadero SA. y su personal participan con profundo pesar el fallecimiento del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ruegan una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - El directorio de Mercado Agroganadero SA. y su personal participan con profundo pesar el fallecimiento del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ruegan una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d. - Bruno y Mariel Quintana (as.) participan con pesar el fallecimiento del gran dirigente agropecuario y acompañan a Dolores en estos tristes momentos, rogando una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d. - Juan Carlos Coria y Sra. acompañan con afecto y dolor a la famila en este triste momento.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Guillermo Acevedo y Amalia Sáenz de Acevedo, junto a su hija Carola, acompañan con mucho amor a Dolores, Barbarita, sus hermanos, Susy y a toda la familia Biolcati. Nos quedan para siempre los años de amistad compartida, su sonrisa luminosa y la huella de sus valores y pasiones.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Hereford Argentina despide con tristeza a Hugo, destacado dirigente y auténtico hombre de campo. Acompaña a su familia en este momento, honrando la memoria de un luchador que dedicó su vida al sector.

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d. - Martin Goldstein (a.), Graciela Zito de Goldstein (a.), sus hijos Pedro, Santiago y Agustina Frontini y sus nietas Juana y Violeta Goldstein participan con profunda pena el fallecimiento de su amigo Hugo Luis. Dirigente cabal, poseedor de una gran firmeza con trato amable y sincero, trabajar a su lado fue un verdadero aprendizaje y un gran honor. Acompañamos con afecto a toda su familia y muy especialmente a las queridas Dolores y Barbara a quienes abrazamos con el cariño de siempre.

BIOLCATI, Hugo Luis. - María Teresa Otamendi de Reggi y sus hijos Perico y Luciana Kitroser y María Teresa y Lucas Granillo Ocampo despiden con tristeza al amigo de toda la vida y abrazan a Dolores, Chelita, Esteban, Luisito y Bárbara con muchísimo cariño.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Amelia Ginart Beiro de Castex, Carolina Castex, Tuki y Delfi Ruiz Guiñazu (as.), acompañan a Dolores, Barbarita, Susy y a toda la familia con el cariño de toda una vida.

BIOLCATI, Hugo Luis. - Marcelo Landó despide a un viejo compañero de CREA .

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Con profundo dolor, nos despedimos de Hugo Luis. Acompañamos a Dolores, a Bárbara y a sus hermanos. Lo recordaremos con mucho cariño. Trini, Olivia, Feca Fecchino y Danu Galitó.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Nutrefeed S.A. participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - Carlos Reyes Terrabusi y Karina despiden con mucho afecto a Hugo Luis, acompañan a Dolores y familia, y ruegan una oración en su querida memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Elsa Simons despide a su querido amigo a lo largo de 63 años. Abraza a Dolores, a su ahijada Barbarita, a Chelita, Esteban y Luis.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - El Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales lamenta profundamente el fallecimiento de Hugo Luis Biolcati, quien fuera presidente de la Sociedad Rural Argentina y un destacado dirigente del sector agropecuario. Acompañamos a su familia con afecto y respeto en este triste momento.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Angus, presidente, comisión directiva y socios lamentan el fallecimiento de un referente del campo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y rogamos que Dios lo reciba en su Santa Gloria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Coqui querido, lamentamos la pérdida de tu hermano y compañero de vida. Tus amigos Tatú Dónovan, Amadeo Piazza, Juan Larralde, Pepe Debuchy, Mole Moyano, Marcelo Ray y Matías Erausquin.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - La Sociedad Rural de Corrientes participa con pesar la partida del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina. Gran dirigente gremial, que en épocas difíciles supo estar a la altura de las circunstancias, demostrando capacidad, coraje, y convicción, en la defensa del campo y sus productores, su trayectoria, conducta, y accionar permanecerán como un ejemplo a imitar. Desde el Taragüí lo vamos a extrañar y recordar siempre.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - Eduardo A. C. de Zavalía y familia despiden con dolor a su gran amigo y compañero de tantas luchas, y acompañan a Dolores y su familia en este difícil momento.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Laura y Enrique C. Crotto lo despiden con mucha pena y acompañan a Dolores y familia con sus oraciones.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Marcela García y Richard Pauleau abrazamos a Dolores y despedimos a Hugo Luis con afecto y admiración.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - El Consejo Agroindustrial Argentino participa con profundo pesar el fallecimiento del ex presidente de la SRA y ruega una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - El consejo ejecutivo de la Cámara Argentina de la Construcción, en representación de sus autoridades, asociados y empleados, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera presidente de la Sociedad Rural Argentina, rogando una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Alfredo Corti despide a su viejo y querido amigo y acompaña a Dolores y a los chicos con el cariño de siempre.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - El personal de Estancias La Dorita S.A. acompaña a la familia Biolcati en este triste momento.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Familia Tabanelli participa el fallecimiento de un gran dirigente del campo argentino, acompañando a su familia y rezando una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Los expresidentes de la S.R.A.: Horacio Gutiérrez, Eduardo de Zavalía, Enrique C. Crotto, Luis Miguel Etchevehere y Daniel Pelegrina despiden con dolor a un gran dirigente y acompañan a Dolores y familia con sus oraciones.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Compañía General de Hacienda S.A, su directorio y todo su personal participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Jorge Demaría y familia despiden a su querido amigo Hugo Luis y acompañan en su dolor a Coqui, Dolores y demás deudos. Lo extrañaremos.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Félix Noguera despide a Hugo con inmenso cariño y ruega oraciones en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Vivian Cavanagh de Ferroni despide a un grande con inmensa tristeza. Te abrazo Dolores junto a tu gran familia. Lindísimos recuerdos compartidos con el Colo.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Horacio y Marta La Valle despiden con tristeza a un amigo y compañero, luchador admirable siempre fiel a sus principios y gran persona. Rezan por él y acompañan a su familia.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Con profundo dolor, la comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa el fallecimiento de Hugo Luis Biolcati, su expresidente y destacado referente de la dirigencia agropecuaria argentina. Acompaña con afecto a su familia y seres queridos en este momento, rogando una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Alfredo y Dolly Gusman despedimos con profundo dolor a Hugo Luis y acompañamos a Dolores y familia en tan irreparable pérdida, rezando una oración en su memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Sus amigos de la Promoción 1961 de la Escuela Argentina Modelo, piden una oración en su querida memoria.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Mima Herrmann e hijos acompañamos con mucho cariño a toda la familia Biolcati en este triste momento.

BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Andrés Bracuto Faré y Lucía Morandi participan con dolor el fallecimiento de su amigo.

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