BIOLCATI, Hugo Luis,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Susy Demichelis de Alberdi, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria.
✝ BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Norma C. de Hansen, sus hijos y nietos despiden a Hugo Luis y acompañan a toda su familia con mucho cariño.
✝ BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - El Círculo de Damas de San Luis participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
✝ BIOLCATI, Hugo Luis. - Patricio Gutiérrez Eguía y Patricio Gutiérrez Eguía (h.) participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ BIOLCATI, Hugo Luis. - Los integrantes del Estudio Gutiérrez Eguía - Abogados participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan una oración en su memoria.
✝ BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Alejandro y Nieves Fargosi (as.), hijos y nietos lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Dolores y familia con mucho cariño.
✝ BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Ana Inés Dufaur y José Tiscornia lo despiden con cariño e inmensa tristeza.
✝ BIOLCATI, Hugo Luis, q.e.p.d. - Norberto Frigerio participa su fallecimiento y despide al gran dirigente con admiración y afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
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