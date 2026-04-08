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BIOLCATI, Hugo Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BIOLCATI, Hugo Luis q.e.p.d. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein acompañan con afecto a Dolores y a toda la familia Biolcati, ante la partida de Hugo Luis, gran amigo y lúcido dirigente del sector rural.

BIOLCATI, Hugo Luis. - La Sociedad Rural de Azul participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Hugo Luis Biolcati, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina. Acompaña a sus familiares en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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