SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BIOLCATTI, Hugo Luis, q.e.p.d. El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A., acompaña a la familia en este triste momento, despide a un referente del ruralismo y ruega una oración en su memoria.

✝ BIOLCATTI, Hugo Luis. - Canal Rural lamenta su partida y acompaña a la familia en este momento.

Avisos fúnebres

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