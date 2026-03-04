1
BISSON DE MOGUILLANSKY, Ana Cristina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BISSON de MOGUILLANSKY, Ana Cristina, Lic. q.e.p.d., falleció el 1-3-2026. - La Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APdeBA, y el Instituto Universitario de Salud Mental, IUSAM, despiden con pena a una prestigiosa y valiente colega. Acompañamos a familiares y amigos en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mapa de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán: los muertos que dejaron los últimos ataques en Medio Oriente
- 3
A qué hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este jueves, según el SMN
- 4
Para la historia: Portobello es otro magnífico retrato de la Italia moderna con la firma de Marco Bellocchio