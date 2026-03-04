SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BISSON de MOGUILLANSKY, Ana Cristina, Lic. q.e.p.d., falleció el 1-3-2026. - La Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APdeBA, y el Instituto Universitario de Salud Mental, IUSAM, despiden con pena a una prestigiosa y valiente colega. Acompañamos a familiares y amigos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

