SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BLAQUIER, César Alberto, q.e.p.d. - Jorge Blaquier y María Sojo, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ BLAQUIER, César Alberto. - Joaquín Reyes Delgado, Magdalena Puig Terra y familia participamos con profundo pesar la partida a la casa del Señor del queridísimo e inolvidable amigo César, agradeciéndole los gratísimos momentos que su generosidad nos permitió disfrutar. Pena y dolor extensivo a su señora Margarita y a sus hijos César, Hersilia y Juan y piden una oración por su alma

BLAQUIER, César Alberto. - ITAU LATAM participa el fallecimiento de César Alberto Blaquier (padre) y acompaña a la familia Blaquier en este doloroso momento.

BLAQUIER, César Alberto. - Baruc Sáez lamenta el fallecimiento de César Alberto Blaquier (padre) y acompaña con respeto y pesar en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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