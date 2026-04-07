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BLAQUIER ROCA, César Alberto,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BLAQUIER ROCA, César Alberto, q.e.p.d., 5-4-2026. - Hersilia Blaquier y Pablo De Palacio de Oriol ruegan una oración por su alma.

BLAQUIER ROCA, César Alberto, q.e.p.d. - Malela Monasterio e hijos despiden con mucha tristeza a su querido primo y abrazan con cariño a Margarita, César, Hersilia y Juan.

BLAQUIER ROCA, César Alberto, q.e.p.d. - Beatriz Bellocq Berisso; sus hijos Juan Manuel, Pablo y Paula Blaquier, Sofía e Ignacio Uranga y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

BLAQUIER ROCA, Cesar Alberto, q.e.p.d. - Mima Mazzei de Blaquier Roca y Alberto César Blaquier Roca (as.), hijos y nietos despiden a César y abrazan a Hersilia, César y Juan. Rogamos una oración en su memoria.

BLAQUIER ROCA, César Alberto, q.e.p.d., partió en paz el 5-4-2026. - Martha Rodriguez McCormack, sus hijos César Blaquier y Hersilia Ana Blaquier, su hija política Mercedes Palacios de Blaquier, su hijo político Pablo de Palacio y de Oriol, y sus nietos Rufino, Diógenes y Simón Blaquier, lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria. Despedida hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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