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BLAQUIER ROCA, César Alberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BLAQUIER ROCA, César Alberto, q.e.p.d. - Adrián Deppe, Lucia Makintach de Deppe (as.) y sus hijos acompañan con mucho cariño a sus queridos amigos Cesar, Mecha y los chicos en este momento tan triste.

BLAQUIER ROCA, César Alberto, q.e.p.d. - Tati Guillani acompaña a su amigo César y a toda la familia Blaquier en este momento y ruega una oración en memoria de su padre.

BLAQUIER ROCA, César Alberto, q.e.p.d. - Alejandra Rubinstein y familia, despiden con pesar y acompañan con afecto a la familia Blaquier Roca.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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