BO, Mariano Alberto

BO, Mariano Alberto, q.e.p.d. - Emiliano Filippi, Laura Pagani, Juani y Oli abrazan a su querido amigo Martin Bo y a toda su familia en este doloroso momento.

BO, Mariano Alberto, q.e.p.d. - Todo el equipo y colaboradores de Centaurus Securities S.A. acompañamos con profundo pesar a nuestro director, Martin Bo, y familia y lo apoyamos con respeto y cariño.

BO, Mariano Alberto, q.e.p.d. - El directorio de Centaurus Securities S.A. acompaña con mucho cariño a Martin Bo y su familia en este triste momento.

