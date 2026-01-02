SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

"✝BOCCACCI, Ricardo, Dr. q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Sus ""Amigos del Corazón"": Mercedes y Roberto Cervio, Cristina y Carlos Pampín, Alejandra Zander, Juan José Sueyro, Julio Vara, Inés y Freddy Rosales, Graciela y Michael Watson, junto a sus hijos, lo despiden con profunda tristeza."

