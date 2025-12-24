SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOCCI, Angelo, q.e.p.d. - Francisco Zanon, Elba, Claudio, Sergio, Fran, Pato y familias, despiden a Angelo con mucha tristeza y acompañan a Gabriela, Leo, Lala, Franco y sus familias en este momento tan triste.

† BOCCI, Angelo. - Despedimos a Angelo con enorme tristeza, nos deja recuerdos inolvidables. Acompañamos a Gabriela, Leo, Lala y a nuestro entrañable Franco. Los Amorim.

Avisos fúnebres

