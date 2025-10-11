SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOGNAR, Werner Oscar (Tuli), falleció el 8-10-2025. - Sus hijos Enrique y Josefina Lacouture, y Viviana; sus nietos Kerstin, Victoria y Mario Martínez, Lars y Brittany Nieh, Nicolás y Viktoria von Drachenfels y Darío; sus bisnietas Alicia, Sophia, Selina y Julia, participan con mucha pena su fallecimiento, tras una vida larga, plena, generosa y cosmopolita, e invitan a despedirlo el 13-10-2025, a las 14.30, en el cementerio Jardín de Paz.

Aviso publicado en la edición impresa