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BOLDT, Silvia Elena
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BOLDT, Silvia Elena. - Querida Fer, tus amigas del colegio despedimos con tristeza a Silvia y te acompañamos con mucho cariño. Loli Paz, Mery Bianco, Vicky Fendrik, Asun del Azar, Ine Arocena, Pinky Zuberbuhler, Ale Santurio, Sol Álvarez, Ceci Majdalani, Loli Leloir, Paula Ricci, Mechi Bengolea, Flor Pintelos, Flopa Granara, Vicky Serigos, Pía Gibelli, Male Vigil, Lola Aramburu, Cynthia Shaw, Paula Cossio, Connie Bianciotto, Flor Benito y Paula Eddy.
Aviso publicado en la edición impresa
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