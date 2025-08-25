1
BOLOTNICOFF, Daniel
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BOLOTNICOFF, Daniel, q.e.p.d. - Sus amigos de la reserva de rugby de Obras Sanitarias 1975 y de la gira a Europa 1976 participan su fallecimiento y acompañan a la familia en su pesar.
BOLOTNICOFF, Daniel, q.e.p.d., Fall. el 24-8-2025. - Sus amigos hermanos, Lito y Laura, Daniel y Graciela, José y Marcela, Saúl y Graciela y Michel y Ale lo despiden con tristeza y entrañables recuerdos y acompañan a Patricia, Damián y Maia y familias.
BOLOTNICOFF, Daniel, q.e.p.d., falleció el 24-8-2025. - Su mujer Patricia, sus hijos Damián y Maia, su nuera Lucía y sus nietos lo despiden con mucho amor. Te vamos a extrañar.
LA NACION
