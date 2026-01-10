LA NACION

BOLTIANSKY, Nicio

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Tío, te despedimos con mucha tristeza, pero también con mucho cariño, recordando todos los hermosos momentos de la vida que compartimos juntos. Nuestro querido y admirable tío Nicio, la estrella de los Boltiansky. Acompañamos a la tía Susana, Carina, Mariana, Marcelo y toda la familia en su dolor. Que su memoria permanezca entre nosotros como una bendición. Tus sobrinos, Graciella, Inés, Sergio, Ezio, Claudio y Kathie.

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Esperanza y Marcos Chami y familia despiden con tristeza a su gran y querido amigo Nicio y acompañan en su dolor a su amada familia, Susana, Karina, Mariana, Marcelo y nietos.

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Acompañamos a Susana e hijos y nietos. Recordemoslo con la misma alegría con la que vivió. Flias. Helman, Szames y Baikovicius.

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Marcos Sabbagh y Ana Lía (as.) despedimos a Nicio con dolor, amigo de toda la vida y abrazamos a Susana, Marcelo, Mariana y Karina y a sus nietos y sus familias.

LA NACION
