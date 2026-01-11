SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Silvina Silbergleit e hijos acompañamos a la distancia con mucho cariño a nuestra querida tía Susana y a toda su familia.

✡ BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Con mucho cariño acompañamos a Susy, Carina, Mariana, Marcelo y familias. Romina Emsani e hijos.

✡ BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Sus amigos Ester y Roberto Suaya lamentan su partida. Acompañamos a Susana y toda la familia en este triste momento.

✡ BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Despedimos a un querido amigo, que llenó nuestras vidas de afecto y amor. Acompañamos a Susana, Carina, Mariana, Marcelo y sus familias. Claudia y Roberto

