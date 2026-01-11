LA NACION

BOLTIANSKY, Nicio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Silvina Silbergleit e hijos acompañamos a la distancia con mucho cariño a nuestra querida tía Susana y a toda su familia.

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Con mucho cariño acompañamos a Susy, Carina, Mariana, Marcelo y familias. Romina Emsani e hijos.

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Sus amigos Ester y Roberto Suaya lamentan su partida. Acompañamos a Susana y toda la familia en este triste momento.

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. - Despedimos a un querido amigo, que llenó nuestras vidas de afecto y amor. Acompañamos a Susana, Carina, Mariana, Marcelo y sus familias. Claudia y Roberto

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo podrá volver
    1

    Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo habrá condiciones para volver

  2. Tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica
    2

    “Me autoexilié”: tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica

  3. Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada
    3

    Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada

  4. Cómo será tu semana del 11 al 17 de enero 2026
    4

    Horóscopo: cómo será tu semana del 11 al 17 de enero 2026

Cargando banners ...