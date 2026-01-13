LA NACION

BOLTIANSKY, Nicio

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOLTIANSKY, Nicio, Z.L. Cristina Carlisle y Belén Andrade Díaz de Christie’s Argentina, además de Casey, Kristen, Margo, Josh, David y todo Christie’s, acompañan con mucho cariño a Marcelo, Tatiana, Ariel y su familia en este momento de dolor.

BOLTIANSKY, Nicio,, Z.L. - Adela y Johnny Casal acompañan con inmenso cariño a Marcelo, Ariel, Tatiana y Matías en este momento tan triste.

