SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOMCHIL, Gabriela. - Su hermano Máximo y Analú Bomchil, sus sobrinos Máximo José y Pauline, y Martín, sus sobrinos nietos Máximo, Mariano y Marcos despiden a Gabriela con mucha pena y acompañan a Maxito y Marina con mucho cariño.

† BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Marina Tannchen y Fernando, Max Tannchen y María y su nieta Violeta, despiden a Yaya con mucha tristeza, pero con la alegría de saber que vivió una vida plena y un final lleno de reencuentros y paz. Gracias Mamá por tu generosidad, amor, libertad y genialidad.

† BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Cristina Bomchil y Rafael Manóvil; sus hijos María Vaca Guzmán y Ezequiel Daponte, Gaby y Jorge Brito, Santiago Vaca Guzmán y Gaby Rey, Lara y Simon Chater, Florencia Manóvil, Ezequiel y Agustina Manóvil y sus nietos Tati, Bebel, Alina, Emma, Napo, Anita, Sofía, Malena, Alexia, Kayen, Matías y Cala despiden a Yaya con mucho amor y acompañan a Marina y Max en este triste momento.

† BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - El equipo de Valuar participa con enorme tristeza su partida y acompaña a Choqui, Meco y a sus hijos Marina y Max con mucho cariño.

