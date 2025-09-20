LA NACION

BOMCHIL, Gabriela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOMCHIL, Gabriela. - Su hermano Máximo y Analú Bomchil, sus sobrinos Máximo José y Pauline, y Martín, sus sobrinos nietos Máximo, Mariano y Marcos despiden a Gabriela con mucha pena y acompañan a Maxito y Marina con mucho cariño.

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Marina Tannchen y Fernando, Max Tannchen y María y su nieta Violeta, despiden a Yaya con mucha tristeza, pero con la alegría de saber que vivió una vida plena y un final lleno de reencuentros y paz. Gracias Mamá por tu generosidad, amor, libertad y genialidad.

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Cristina Bomchil y Rafael Manóvil; sus hijos María Vaca Guzmán y Ezequiel Daponte, Gaby y Jorge Brito, Santiago Vaca Guzmán y Gaby Rey, Lara y Simon Chater, Florencia Manóvil, Ezequiel y Agustina Manóvil y sus nietos Tati, Bebel, Alina, Emma, Napo, Anita, Sofía, Malena, Alexia, Kayen, Matías y Cala despiden a Yaya con mucho amor y acompañan a Marina y Max en este triste momento.

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - El equipo de Valuar participa con enorme tristeza su partida y acompaña a Choqui, Meco y a sus hijos Marina y Max con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un grupo de empresarios busca desplazar al "zar de Retiro" de la estación de ómnibus
    1

    Un grupo de empresarios busca desplazar al “zar de Retiro”

  2. Cómo es la nueva escuela bilingüe para 400 alumnos que presentó el gobierno porteño
    2

    El Gobierno porteño presentó una nueva escuela bilingüe para 400 alumnos

  3. Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual
    3

    Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual, según la IA

  4. Aseguran que el papá de Thiago Medina no deja que Daniela Celis lo visite en el hospital
    4

    Aseguran que el papá de Thiago Medina no deja que Daniela Celis lo visite en el hospital

Cargando banners ...