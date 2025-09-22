LA NACION

BOMCHIL, Gabriela

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Carlos y Zulema González acompañan a Choqui y Meco con mucho cariño.

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Enrique S. Mantilla participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a Máximo y Analú y su familia con todo su afecto.

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Silvia Paz Illobre y Eduardo R. Orteu (as.) acompañan con cariño a Choqui, Rafael y familia.

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Luchka Potochnik, sus hijos Guido (a.) y Tiziana Pierri, abrazan con amor a Maxi y Marina y familia en esta despedida y elevan una oración en su memoria.

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Mercedes y Guillermo Pando y sus hijos acompañan a Meco y Analú y Choqui y Rafael con mucho cariño.

BOMCHIL, Gabriela, q.e.p.d. - Dora Sánchez de Rodríguez Larreta, Carlos Sánchez y Juan Pablo Sánchez acompañan a Meco, Choqui y familias con mucho cariño.

