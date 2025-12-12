1
BONNIN, Fernando, Cnel. (R)
† BONNIN, Fernando, Cnel. (R), q.e.p.d. - Su hija Viviana, sus nietos Fernando, Ignacio y Carolina, sus nietos políticos Sabrina, Juan y Sofía, sus bisnietos Joaquina, Felipe y Clementina y sus fieles colaboradoras lo despiden con mucho amor.
