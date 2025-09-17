SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BONOME, Jerónimo Luis, Dr., q.e.p.d., falleció el 16-9-2025. - Su esposa Liliana Vanni; sus cuñados Celina y Ricardo Dentone; sus sobrinos María Eugenia, Eduardo Picallo y Martina Alvarez Dupetit; sobrinos nietos Camila y Federico Picallo participan con gran tristeza la partida a la casa del Padre de su querido Jerónimo.

† BONOME, Jerónimo Luis, Dr., q.e.p.d., falleció el 16-9-2025. - El estudio de los Dres. Jerónimo Bonome y Liliana Vanni de Bonome participa con profundo pesar el fallecimiento de su cotitular.

Aviso publicado en la edición impresa