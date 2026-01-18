BONVEHI, Susana F.,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BONVEHI de FISCH, Susana F., q.e.p.d. - Participamos con profundo dolor el fallecimiento de Mamasú, madre y esposa ejemplar. Sus hijos Ricardo y Magda, Silvina y Roberto, Lucila y Andrés, junto a sus nietos y bisnietos, la despiden con mucho cariño, elevando oraciones para que ya se encuentre en los brazos de Jesús, José y María. Agradecemos su entrega incondicional y el amor que siempre nos brindó.

Avisos fúnebres

