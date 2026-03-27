SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BORDA, Patricio. - Su hermana María Inés, su cuñado José Ignacio Murga, hijos y nietos despiden con tristeza al querido Patri. Rezamos por él.

✝ BORDA, Patricio. - Guillermo y Graciela Borda, hijos y nietos despiden al muy querido Patri con enorme tristeza y abrazan a Silvita y los chicos con mucho cariño.

✝ BORDA, Patricio, q.e.p.d. - Su prima Delfina Borda participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña en este triste momento a Silvita y a todos sus queridos hijos.

✝ BORDA, Patricio, q.e.p.d., falleció el 24-3-2026. - Roberto Lazcano (p.) despide con mucho cariño a su querido cuñado Patri y acompaña a Silvita, hijos y nietos y ruega una oración por su alma.

✝ BORDA, Patricio, q.e.p.d., falleció el 24-3-2026. - Despedimos a Patri con tristeza y profundo agradecimiento por todo el cariño y los recuerdos que nos dejó. Fernando Arce y Dolores Lazcano de Arce, junto a sus hijos Joaco y Cata, Justo y Cande, Agus y Juan, Sebas y nietas abrazan con mucho cariño a Silvita, hijos y nietos y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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