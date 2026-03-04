SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BORDOLI, Clidia Isabel, q.e.p.d., 3-3-2026. - El directorio y personal de Centro Privado de Ojos participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento a su hija Patricia, pidiendo una oración por su alma.

