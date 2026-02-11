LA NACION

BORRO, Fabián

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BORRO, Fabián, falleció el 10-2-2026. - El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, y los integrantes del consejo ejecutivo participan el fallecimiento de Fabián Borro, consejero de la institución, y presidente de FIBA América, acompañando a su familia y amigos en este difícil momento.

BORRO, Fabián, q.e.p.d. - El equipo de Torneos acompaña con profundo pesar a su familia en este doloroso momento.

