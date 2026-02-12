SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BORRO, Fabián, q.e.p.d. - TyC Sports despide con profundo dolor a un amigo, uno de los más apasionados dirigentes del deporte nacional. Acompañamos a su familia y a toda la comunidad del básquetbol argentino en este momento de tristeza.

