BORRO, Fabián,

BORRO, Fabián, q.e.p.d. - TyC Sports despide con profundo dolor a un amigo, uno de los más apasionados dirigentes del deporte nacional. Acompañamos a su familia y a toda la comunidad del básquetbol argentino en este momento de tristeza.

