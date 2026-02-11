1
BORRO, Fabián Ricardo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BORRO, Fabián Ricardo. - El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, SGBATOS, lamenta profundamente el fallecimiento de Fabián Ricardo Borro y acompaña con respeto y afecto a su esposa, hijos, familiares, amigos y compañeros de trabajo, haciendo llegar sus más sinceras condolencias. - SERVICIOS CARAMUTO, Tel. 4957-2238, 4957-2528.
✝ BORRO, Fabián Ricardo. - José Luis Lingeri despide con profundo pesar a su amigo Fabián y acompaña con respeto y afecto a su esposa, hijos y familiares en este doloroso momento, recordándolo por su lealtad, compromiso y calidad humana. - SERVICIOS CARAMUTO, Tel. 4957-2238, 4957-2528.
