SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOSCH, Carlos Luis, q.e.p.d., c.a.s.r. - Estudio Bosch Abogados y Gyo Abogados; Martín Luis Bosch, Juan Mihura Gradín, Nicolás Mihura Gradín, Arturo A. Gutiérrez, Patricio J. O’ Reilly, Diego Ignacio Richards, Sebastián Carrillo, Mónica Castronuovo y Mariela Porto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por la salvación de su alma.

† BOSCH, Carlos Luis, q.e.p.d., c.a.s.r. - Nicolás Mihura Gradín y Patricia Rubio Beláustegui, sus hijos Nicolás Segundo, Felicitas, Emilia María y Luisa María participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por la salvación de su alma.

† BOSCH, Carlos Luis, q.e.p.d. - Cecilia Maciel, María Bosch, María Marta Bosch y José Luis Fourcade, sus hijos María José y Horacio Huergo, Lucía, Matías y Josefina Landajo; Héctor Bosch y Florencia Uranga, sus hijos Germán y Josefina Peluffo, José Luis y Carolina Mackinnon, Florencia y Fernando de Alzaga, Pedro y Sol Carrera, Joaquín y Milagros Christie Newbery, Belén y Mariano Saubidet y Ana y Juan S. Areco; Martín Bosch y Clara Holmberg, sus hijos Martín y Milagros Magrane, Clara y Mariano Lanusse, Tomás y Florinda Fitte, Ezequiel y Ana Dodds, Marina y Nicolás Huvelle, Máximo y Paulita Beamonte, Inés e Ignacio Mazzinghi, y todos sus nietos acompañan con mucho cariño a la familia de nuestro querido Carlos.

BOSCH, Carlos Luis, q.e.p.d. - Hernán y María Amelia López Mazzeo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa