SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOSCH, Carlos Luis, q.e.p.d. - Jorge E. Acosta, agradecido, eleva y ruega oración.

† BOSCH, Carlos Luis, q.e.p.d. - Querido Carlos, queridos todos. María de los Remedios Olivera de Beccar Varela.

† BOSCH, Carlos L., q.e.p.d. - Eduardo J. M. Milberg y Elena participan su muerte, rogando a la Santísima Virgen por su alma.

† BOSCH, Carlos Luis, q.e.p.d. - Su primo Alfredo Agote, Mónica, hijos y nietos lo despiden con cariño y tristeza.

