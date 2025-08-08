LA NACION

BOSCH, Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOSCH, Carlos. - Los hermanos Mihura Gradin, Federico y Paula, Clara y Gerardo, Tomás y Cecilia, Isabel y Tomás, Sixto y Agustina, Andrés e Inés, Mercedes y Javier piden oraciones por el alma de Carlos y acompañan a los chicos en este triste momento.

BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - Fernando Goldaracena despide con enorme tristeza a Carlos y agradece su amistad.

BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - Ángeles y Alejandro Wernicke despiden con mucho cariño a Carlos, rogando una oración en su memoria y acompañando a toda su familia.

BOSCH, Carlos, Dr., q.e.p.d. - Los Dres. Oscar P.E. Ferrari, Rafael Mallo y Martín Aguirre Céliz lamentan el fallecimiento del eximio abogado y admirable persona.

BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - Gerardo y Gloria Palacios Hardy e hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - Emilio y Graciela Sojo lamentan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
    1

    Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán

  2. Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa del karting
    2

    Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa de 16 años

  3. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en agosto
    3

    Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025

  4. La queja de los ecuatorianos que debieron volver a rendir el examen de residencias bajo un estricto control
    4

    “¡Xenofobia!“: la queja de los ecuatorianos que debieron volver a rendir el examen de residencias bajo un estricto control

Cargando banners ...