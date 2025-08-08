SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOSCH, Carlos. - Los hermanos Mihura Gradin, Federico y Paula, Clara y Gerardo, Tomás y Cecilia, Isabel y Tomás, Sixto y Agustina, Andrés e Inés, Mercedes y Javier piden oraciones por el alma de Carlos y acompañan a los chicos en este triste momento.

† BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - Fernando Goldaracena despide con enorme tristeza a Carlos y agradece su amistad.

† BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - Ángeles y Alejandro Wernicke despiden con mucho cariño a Carlos, rogando una oración en su memoria y acompañando a toda su familia.

BOSCH, Carlos, Dr., q.e.p.d. - Los Dres. Oscar P.E. Ferrari, Rafael Mallo y Martín Aguirre Céliz lamentan el fallecimiento del eximio abogado y admirable persona.

† BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - Gerardo y Gloria Palacios Hardy e hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

† BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - Emilio y Graciela Sojo lamentan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

