SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOSCH, Carlos, q.e.p.d. - M. Marta y Marcos Roca Antequera lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en su dolor.

† BOSCH, Carlos. - Con gran tristeza despedimos a nuestro primo Carlos y abrazamos a toda la familia Bosch. Teddy y Verónica.

