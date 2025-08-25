SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina, falleció el 24-8-25. Su marido, Agustín, y sus hijos, Agustín y Magdalena Moyano, Josefina y Alejandro Baucis, María, y sus nietos, Clari, Belu, Sofi, Delfi y Agustín Giustinian y Felipe, Alfonso y Catalina Baucis la despedimos con mucho cariño hoy, a las 15, en el Memorial. Siempre la vamos a recordar.

