SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina. - La presidente del Senado Dra. Victoria Villarruel, los señores senadores y el personal del Senado acompañan al Dr. Agustín Giustinián en el dolor y ruegan una oración en memoria de su madre.

† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina, q.e.p.d. - Amigos y compañeros de la Secretaría Parlamentaria del H. Senado de la Nación acompañan a Agustín W. Giustinian y a toda su familia en este triste momento. Rogamos por el descanso eterno de su madre.

† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina. - Francisco Alconada y Anita Pueyrredon acompañan a Agustín y su familia con mucho cariño.

† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina. - Carlos Moyano Walker y Florencia de Ezcurra, sus hijos Magdalena y Agustín, Lucía y Gastón, Carlitos, Juan Luis y Jorgelina y Florencia y Sebastián despiden a Claudia con muchísimo cariño.

