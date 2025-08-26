LA NACION

BOSCH DE GIUSTINIAN, Claudia Josefina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina. - La presidente del Senado Dra. Victoria Villarruel, los señores senadores y el personal del Senado acompañan al Dr. Agustín Giustinián en el dolor y ruegan una oración en memoria de su madre.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina, q.e.p.d. - Amigos y compañeros de la Secretaría Parlamentaria del H. Senado de la Nación acompañan a Agustín W. Giustinian y a toda su familia en este triste momento. Rogamos por el descanso eterno de su madre.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina. - Francisco Alconada y Anita Pueyrredon acompañan a Agustín y su familia con mucho cariño.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia Josefina. - Carlos Moyano Walker y Florencia de Ezcurra, sus hijos Magdalena y Agustín, Lucía y Gastón, Carlitos, Juan Luis y Jorgelina y Florencia y Sebastián despiden a Claudia con muchísimo cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos
    1

    Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos

  2. Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
    2

    Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas

  3. A River no le ganan hace dos meses, pero hace mucho más tiempo que no juega con el gen Gallardo
    3

    River tenía el triunfo en la palma de la mano, pero lo dejó escapar porque sigue en construcción

  4. Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”
    4

    Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”

Cargando banners ...