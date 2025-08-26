BOSCH DE GIUSTINIAN, Claudia
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia, q.e.p.d. - Gustavo y Ángeles Frers despiden a Claudia y acompañan a su familia con mucho cariño.
† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia J., q.e.p.d. - Su hermana Cecilia B. de Molina y sus hijos Male y Oso, Joaquín y Lucila, Inés y Santi, Lucía, Francisco y Sofía (as.) la despiden con muchísimo cariño, recordando siempre su alegría y acompañan a Agustín V. y familia.
† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia. - Marcela Giustinian, Lucrecia, Victoria Poma y familias acompañan a Giusti, Agus, Jose y Pachi en este triste momento. Clota, te vamos a extrañar.
BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia, q.e.p.d. - Sus hermanas Malala y Luli juntos a sus hijos Ceci, Nacho, Sofi y José Papávero y nietos despiden a Clota con inmenso cariño y acompañan a Giusti, Agustín (h.), Jose y Pachi en este momento.
† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia. - Su hermana Florencia, hijos y nietos despiden a Clota con gran tristeza y acompañan a Giusti, Agustín (h.), Jose, Pachi y sus familias con mucho cariño. Te vamos a extrañar mucho.
† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia. - Ángeles y Marina de Prado Giustinian y Flias. despiden con gran cariño a Clota y acompañan a su Flia.
† BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia. - El prosecretario administrativo del Honorable Senado de la Nación Lucas Clark acompaña en este momento al Sr. secretario parlamentario Agustín Giustinian y ruega una oración en memoria de su madre.
