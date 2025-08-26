LA NACION

BOSCH DE GIUSTINIAN, Claudia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia, q.e.p.d. - Gustavo y Ángeles Frers despiden a Claudia y acompañan a su familia con mucho cariño.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia J., q.e.p.d. - Su hermana Cecilia B. de Molina y sus hijos Male y Oso, Joaquín y Lucila, Inés y Santi, Lucía, Francisco y Sofía (as.) la despiden con muchísimo cariño, recordando siempre su alegría y acompañan a Agustín V. y familia.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia. - Marcela Giustinian, Lucrecia, Victoria Poma y familias acompañan a Giusti, Agus, Jose y Pachi en este triste momento. Clota, te vamos a extrañar.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia, q.e.p.d. - Sus hermanas Malala y Luli juntos a sus hijos Ceci, Nacho, Sofi y José Papávero y nietos despiden a Clota con inmenso cariño y acompañan a Giusti, Agustín (h.), Jose y Pachi en este momento.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia. - Su hermana Florencia, hijos y nietos despiden a Clota con gran tristeza y acompañan a Giusti, Agustín (h.), Jose, Pachi y sus familias con mucho cariño. Te vamos a extrañar mucho.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia. - Ángeles y Marina de Prado Giustinian y Flias. despiden con gran cariño a Clota y acompañan a su Flia.

BOSCH de GIUSTINIAN, Claudia. - El prosecretario administrativo del Honorable Senado de la Nación Lucas Clark acompaña en este momento al Sr. secretario parlamentario Agustín Giustinian y ruega una oración en memoria de su madre.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Fuerte caída de un indicador que evalúa la gestión de Milei, en una encuesta previa a los audios
    1

    Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios

  2. Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo
    2

    Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo

  3. Congelan las cajas de seguridad de los investigados y Jonathan Kovalivker entregó su celular cerrado
    3

    El caso de los audios | Casanello bloqueó las cajas de seguridad de los investigados y Jonathan Kovalivker entregó su celular

  4. Ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos
    4

    Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos

Cargando banners ...