✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, María Teresa, q.e.p.d. - Sus hijos Carlos José y Cecilia Valdés, María, Martin y Carolina Blousson, Federico y Paz De Iriondo, nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 14.45, en el cementerio Memorial de Pilar.

✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, María Teresa. - Tete que en paz descanses. Te queremos mucho, Guadalupe, Gabriel y sus bisnietos Carola, Piero y Greta.

✝ BOSCH, María Teresa, q.e.p.d. - Directorio y personal de Agrobos S.A. lamentan profundamente la partida de Teresa. Gran amiga y gran señora. Acompañamos a toda su familia en este triste momento.

✝ BOSCH, María Teresa, q.e.p.d. - Silvia P. de Iriondo, sus hijos Simón, Paz, Dolores y Juan Bulbarella y sus nietos despiden a Teresa y acompañan a Federico con mucho cariño.

