BOSCH, María Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOSCH de PAEZ ALLENDE, María Teresa. - Con tristeza, cariño y admiración por su obra en DAC la despiden y acompañan a su familia en su dolor. Susy y Pepe Grandio, y Gloria Louge.

BOSCH de PAEZ ALLENDE, María Teresa. - Su amiga Marta O.B de Maschwitz la despide con mucho cariño

BOSCH de PAEZ ALLENDE, María Teresa, q.e.p.d. - Amalia Vela de Paz y sus hijos Diego y Luz Aguerre, Marcos y Agustina Genoud, Marcela y Fernando Terrizzano, e Ignacio y Paz Soldi, participan su fallecimiento y acompañan a la familia Paez Allende con todo cariño.

BOSCH de PAEZ ALLENDE, María Teresa, q.e.p.d. - Charlie y Nati Mattos, sus hijos Bauti y Justi acompañan con mucho cariño a sus amigos Martín y Caro e hijos, Fede y Paz e hijos y María en este triste momento.

BOSCH de PAEZ ALLENDE, María Teresa, q.e.p.d. - Con enorme tristeza despedimos a la queridísima Teresa, agradecidos por toda una vida compartida. Celina Beguerie de Ruiz Frías, su gran amiga desde la infancia, junto a sus hijos Juan y Tina, Celina e Ignacio, Julie y Juan, nietos y bisnietos acompañamos con cariño a su familia.

BOSCH de PAEZ ALLENDE, María Teresa, q.e.p.d. - Matteo Goretti, Delia Ferreira Rubio y Roberto y Silvia Starke despiden a su querida amiga y acompañan con cariño a su familia.

Avisos fúnebres
