BOSCH, Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, Teresa. - Tus amigas Galdys Sabio y Martha O¨Connor, te recuerdan con cariño y acompañan a tus hijos y nietos en este triste momento.

✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, Teresa. - Gigi Santarelli la despide con mucho cariño y acompaña a la familia en este triste momento.

✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, Teresa. - Emma Lanzi de Villena y sus hijos Patricia y Alejandro despiden a su querida amiga y acompañan a María, José, Martín y Federico en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, Teresa, q.e.p.d. - Sus amigos del consorcio: Soledad y Felipe Crespo, Lucila y José Blasco, Mabel Bracco, Silvia y Marcelo Serra, Mónica Azcue Schiassino, Marta y Peco Villares, Marta y Jorge Mallea, Eugenia y Francisco Melendo, Victoria y Óscar González, Mercedes y Jorge Cozzi, Celeste y Darío Montero, junto a Filomeno y Florencia Maldonado acompañan a sus hijos y familias con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, Teresa, q.e.p.d. - Suarez Menendez y Asociados participa con dolor su partida y acompaña a su familia en este triste momento.

✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, Teresa, q.e.p.d., 26-1-2026. - Cota S.A. y todos sus funcionarios participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento.

✝ BOSCH de PAEZ ALLENDE, Teresa, q.e.p.d. - Juan, Flavia y Luz Soldano Deheza despiden a Teresa con mucha tristeza y acompañan a José, María, Martín y Federico con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa