SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BOTET, Teresita, q.e.p.d. - Su marido José María de Vedia y Mitre, su hijo José María y Fátima Pichel, sus nietos Martina, José María y Salvador participan su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

