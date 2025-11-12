1
BOUBEE, Máximo Evaristo (Maneco)
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BOUBEE, Máximo Evaristo (Maneco), falleció en Olavarría, el 10-11-2025, a los 97 años. - Lo despiden con cariño sus hijos Silvana Boubee y Enrique Alfieri; sus nietos Emilio, Silvina, Luciano y Mariana, sus bisnietos Justina y Pedro, y sus acompañantes Leonela, Edith, Raquel, Marita, Carolina y Bruna. ¡Que descanses en paz, Maneco querido!.
