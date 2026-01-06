SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOURDIEU, Miguel M. - Graciela, y tus hijos Justo, Cande, Jime y Nico, junto con Caro, Tomas y Ale y todos tus nietos te vamos a extrañar mucho. Te amamos.

✝ BOURDIEU, Miguel M. - Edward y Maria Huergo junto a sus hijos Eduardo y Berna, Martin y Vicky, Martin y Erica, Marcos y Male, Fede y Mery y todos sus nietos, acompañan a Jime, Ale, Jacin, Santos, Maggie y a todos los Bourdieu con mucho cariño

Avisos fúnebres

