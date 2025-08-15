LA NACION

BOYSEN, Carlos Günther, Dr.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOYSEN, Carlos Günther, Dr., q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Sus sobrinos Inés y Francisco Trybalski, sobrinos nietos Isabel y Benjamín, Cecilia y Leandro y sus sobrinos bisnietos Juana y Simón lo despiden con mucho cariño y tristeza. Siempre quedará en nuestros recuerdos.

BOYSEN, Carlos Günther, Dr., q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Sus sobrinos Canela y Andrés von Buch, junto a su sobrina nieta Clara e Ignacio y las sobrinas bisnietas Esmeralda y Luna despiden a Günther con mucho cariño y agradecimiento por los muchos años compartidos con alegría. Rogando una oración en su querida memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Revelan nuevos detalles del crimen de Coghlan y algunas “exigencias” de Graf
    1

    Revelan nuevos detalles del crimen de Coghlan y algunas “exigencias” de Graf: “Muchas cosas que no cierran”

  2. La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio
    2

    La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”

  3. Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Santilli
    3

    Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli

  4. El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Contardi
    4

    El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi

Cargando banners ...