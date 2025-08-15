1
BOYSEN, Carlos Günther, Dr.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BOYSEN, Carlos Günther, Dr., q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Sus sobrinos Inés y Francisco Trybalski, sobrinos nietos Isabel y Benjamín, Cecilia y Leandro y sus sobrinos bisnietos Juana y Simón lo despiden con mucho cariño y tristeza. Siempre quedará en nuestros recuerdos.
† BOYSEN, Carlos Günther, Dr., q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Sus sobrinos Canela y Andrés von Buch, junto a su sobrina nieta Clara e Ignacio y las sobrinas bisnietas Esmeralda y Luna despiden a Günther con mucho cariño y agradecimiento por los muchos años compartidos con alegría. Rogando una oración en su querida memoria.
